Les Nuits Gourmandes au Mas de Gourgonnier Le Destet Mouriès

Les Nuits Gourmandes au Mas de Gourgonnier

Samedi 26 juillet 2025 de 19h à 0h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Destet D78 Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 00:30:00

L’édition 2025 des Nuits Gourmandes se passera au Domaine de Gourgonnier à Mouriès, samedi 26 juillet, à partir de 19h !

Organisé par l’association Kolybree avec le Mas de Gourgonnier



Une soirée d’exception au cœur des Alpilles !



Imaginez… Une cour de mas familiale, authentique et pleine de charme, entourée de vignes à perte de vue.

Face à vous, le soleil se couche lentement sur les crêtes dorées des Alpilles. Les cigales chantent encore, les verres s’entrechoquent, les rires résonnent…

Un lieu magique où l’art de vivre provençal prend tout son sens.

Bienvenue aux Nuits Gourmandes !



-> 19h-20h30 laissez-vous guider dans une visite libre de la cave et découvrez les trésors viticoles du Mas Gourgonnier grâce à une dégustation des vins du domaine.

-> 20h30 0h30 en première partie de soirée, Stefan Del Corso vous emportera avec sa guitare pour une ambiance musicale chaleureuse, dansante et intime.

Puis, lorsque la nuit s’installe, DJette Sin’dee prendra les commandes pour transformer la cour en piste sous les étoiles.



Restauration sur place tapas, spécialités locales et produits de saison pour éveiller vos papilles.

Places limitée, réservation en ligne sur Billetweb Les nuits gourmandes .

Le Destet D78 Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 2025 edition of the Nuits Gourmandes will take place at the Domaine de Gourgonnier in Mouriès on Saturday 26 July, starting at 7pm!

German :

Die Ausgabe 2025 der Nuits Gourmandes findet auf der Domaine de Gourgonnier in Mouriès statt, am Samstag, den 26. Juli, ab 19 Uhr!

Italiano :

L’edizione 2025 delle Nuits Gourmandes si terrà al Domaine de Gourgonnier di Mouriès sabato 26 luglio, a partire dalle 19.00!

Espanol :

La edición 2025 de las Nuits Gourmandes tendrá lugar en el Domaine de Gourgonnier, en Mouriès, el sábado 26 de julio, a partir de las 19.00 horas

