Les Nuits Gourmandes Place du Coderc Périgueux
Les Nuits Gourmandes Place du Coderc Périgueux jeudi 16 juillet 2026.
Les Nuits Gourmandes
Place du Coderc Centre historique de Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Le grand rendez-vous gourmand et festif de l’été reprend ses quartiers dans le centre historique de Périgueux, les jeudis soir de juillet et d’août.
Tous les jeudis
Dans une ambiance conviviale et musicale près d’une centaine de producteurs, d’artisans et commerçants proposent des produits locaux à consommer sur des grandes tablées. Des concerts à partager tous les jeudis soir sur la place de la Clautre.
Centre historique De 19 h à 23 h 00 Gratuit
Renseignements 05 53 02 82 00 .
Place du Coderc Centre historique de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Les Nuits Gourmandes
L’événement Les Nuits Gourmandes Périgueux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Communal de Périgueux
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