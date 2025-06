Les Nuits Impériales au Château Montus au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse 11 juillet 2025 22:00

Hautes-Pyrénées

Les Nuits Impériales au Château Montus au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 22:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-11

Un spectacle historique grandiose, une immersion dans le raffinement à la française

Dans le cadre exceptionnel du Château Montus, les Nuits Impériales vous invitent à vivre une expérience hors du temps, mêlant théâtre, gastronomie, patrimoine et projection monumentale.

Pour sa 4ᵉ édition, l’événement phare de l’été dans les Hautes-Pyrénées rend hommage aux grandes figures de l’Histoire et de la cuisine française, au cœur de la première région gastronomique au monde.

Le Souper, Le destin de la France Une fresque théâtrale et lumineuse

Chaque soir à 22h, la cour du Château Montus devient un théâtre à ciel ouvert pour une création immersive unique, adaptée de la célèbre pièce Le Souper de Jean-Claude Brisville.

Juillet 1815 après la chute de Napoléon, Talleyrand et Fouché, deux figures légendaires de l’Histoire de France, s’affrontent lors d’un dîner aussi feutré que décisif. Un huis clos captivant sublimé par :

– Une mise en scène en plein air dans un décor historique

– Un spectacle Son & Lumière spectaculaire, entre jeux d’ombres, projections architecturales et ambiances sonores immersives

– Une fusion entre théâtre et gastronomie, avec la présence d’Antonin Carême dans la narration, incarnant le Chef des Rois

Une expérience gastronomique étoilée

Chaque soirée débute à 19h30 par un dîner d’exception inspiré des festins impériaux, signé Michel Guérard, légende vivante de la gastronomie française.

Le menu, en hommage à Marie-Antoine Carême, pionnier de la haute cuisine, marie création contemporaine et héritage culinaire. (le théâtre commence dans la salle de réception, viviez une expérience gastronomique immersive)

À partir de 20h, un buffet festif en plein air célèbre les saveurs du Sud-Ouest esturgeon de l’Adour, navarin d’agneau au Pacherenc doux, baba à l’Impératrice ou encore charlotte revisitée… Une immersion gourmande dans l’histoire des arts de la table.

Nouveauté 2025 Certains mets sont directement mis en scène pendant la représentation théâtrale. Une expérience multisensorielle inédite !

Découverte du terroir et des vins d’exception

En amont des soirées, à partir de 15h :

– Visites exclusives des chais de vinification et d’élevage

– Dégustations guidées dans la majestueuse Cathédrale du Tannat

– Rencontres privilégiées avec les experts du domaine d’Alain Brumont

Pourquoi venir ?

– Un événement unique en France mêlant Histoire, art dramatique, gastronomie étoilée et œnotourisme

– Un cadre patrimonial exceptionnel, dans l’un des domaines les plus prestigieux du Sud-Ouest

– Une mise en scène spectaculaire et immersive à vivre en famille, entre amis ou en amoureux

Pour réserver votre soirée Voir site internet (bloc Coordonnées)

Château Montus 65700 Castelnau-Rivière-Basse

À 40 min de Tarbes

.

au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 92 37

English :

A grandiose historical spectacle, an immersion in French refinement

In the exceptional setting of Château Montus, the Nuits Impériales invite you to enjoy a timeless experience, combining theater, gastronomy, heritage and monumental projections.

For its 4th edition, the flagship summer event in the Hautes-Pyrénées pays tribute to the great figures of French history and cuisine, in the heart of the world?s leading gastronomic region.

Le Souper, Le destin de la France? A luminous theatrical fresco

Every evening at 10pm, the courtyard of Château Montus becomes an open-air theater for a unique immersive creation, adapted from Jean-Claude Brisville’s famous play Le Souper.

July 1815: after the fall of Napoleon, Talleyrand and Fouché, two legendary figures in French history, confront each other at a dinner party as hushed as it is decisive. A captivating in camera show enhanced by :

– Open-air staging in a historic setting

– A spectacular Sound & Light show, featuring shadow play, architectural projections and immersive sound effects

– A fusion of theater and gastronomy, with Antonin Carême narrating as the « Chef des Rois »

A star-studded gastronomic experience

Each evening begins at 7:30pm with an exceptional dinner inspired by imperial feasts, created by Michel Guérard, a living legend of French gastronomy.

The menu, a tribute to Marie-Antoine Carême, a pioneer of haute cuisine, blends contemporary creation with culinary heritage. (the theater begins in the reception room, enjoy an immersive gastronomic experience)

From 8pm, a festive open-air buffet celebrates the flavors of the South-West: Adour sturgeon, navarin lamb with sweet Pacherenc, baba à l’Impératrice or charlotte revisited… A gourmet immersion in the history of the culinary arts.

New for 2025: Certain dishes are directly staged during the theatrical performance. A unique multi-sensory experience!

Discover the terroir and exceptional wines

Prior to the evenings, from 3pm:

– Exclusive tours of the winemaking and ageing cellars

– Guided tastings in the majestic Tannat Cathedral

– Privileged meetings with Alain Brumont?s estate experts

Why come?

– A unique event in France combining history, drama, Michelin-starred gastronomy and ?notourisme?

– An exceptional heritage setting, on one of the most prestigious estates in the South-West of France

– Spectacular, immersive staging for families, friends and lovers alike

To reserve your evening: See website (Contact block)

Château Montus ? 65700 Castelnau-Rivière-Basse

40 min from Tarbes

German :

Ein grandioses historisches Spektakel, ein Eintauchen in die französische Raffinesse

In der außergewöhnlichen Umgebung des Château Montus laden die Nuits Impériales Sie zu einem zeitlosen Erlebnis ein, das Theater, Gastronomie, Kulturerbe und Monumentalprojektion miteinander verbindet.

Die vierte Ausgabe des Sommerhighlights in den Hautes-Pyrénées ist eine Hommage an die großen Persönlichkeiten der Geschichte und der französischen Küche im Herzen der ersten gastronomischen Region der Welt.

Le Souper, Das Schicksal Frankreichs? Ein theatralisches und leuchtendes Fresko

Jeden Abend um 22 Uhr verwandelt sich der Hof des Château Montus in ein Freilufttheater für eine einzigartige immersive Kreation, die auf dem berühmten Stück Le Souper von Jean-Claude Brisville basiert.

Juli 1815: Nach dem Sturz Napoleons treffen Talleyrand und Fouché, zwei legendäre Figuren der französischen Geschichte, bei einem ebenso heimlichen wie entscheidenden Abendessen aufeinander. Ein fesselndes Drama hinter verschlossenen Türen:

– Eine Inszenierung unter freiem Himmel in einer historischen Kulisse

– Eine spektakuläre Licht- und Soundshow mit Schattenspielen, Architekturprojektionen und immersiven Klängen

– Eine Verschmelzung von Theater und Gastronomie, mit Antonin Carême als « Chef des Rois » in der Erzählung

Ein gastronomisches Erlebnis mit Sternen

Jeder Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem außergewöhnlichen Abendessen, das von den kaiserlichen Festessen inspiriert ist und von Michel Guérard, einer lebenden Legende der französischen Gastronomie, entworfen wurde.

Das Menü ist eine Hommage an Marie-Antoine Carême, einen Pionier der Haute Cuisine, und vereint zeitgenössische Kreationen mit dem kulinarischen Erbe. (das Theater beginnt im Empfangssaal, erleben Sie eine immersive gastronomische Erfahrung)

Ab 20 Uhr feiert ein festliches Buffet unter freiem Himmel die Aromen des Südwestens: Adour-Stör, Lammnavarin mit mildem Pacherenc, Baba à l’Impératrice oder auch Charlotte revisited… Ein Eintauchen in die Geschichte der Tischkultur.

Neuheit 2025: Einige Gerichte werden direkt während der Theateraufführung inszeniert. Eine völlig neue multisensorische Erfahrung!

Entdeckung des Terroirs und außergewöhnlicher Weine

Im Vorfeld der Abendveranstaltungen, ab 15 Uhr :

– Exklusive Besichtigungen der Weinbereitungs- und Ausbaukeller

– Geführte Verkostungen in der majestätischen Kathedrale des Tannat

– Besondere Begegnungen mit den Experten des Weinguts von Alain Brumont

Warum sollten Sie kommen?

– Eine in Frankreich einzigartige Veranstaltung, die Geschichte, Schauspielkunst, Sternegastronomie und Notourismus miteinander verbindet

– Ein außergewöhnliches Kulturerbe in einem der renommiertesten Weingüter des Südwestens

– Eine spektakuläre und immersive Inszenierung, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit erleben können

Um Ihren Abend zu buchen: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Château Montus ? 65700 Castelnau-Rivière-Basse

40 Min. von Tarbes entfernt

Italiano :

Un grandioso spettacolo storico, un’immersione nella raffinatezza francese

Nell’eccezionale cornice di Château Montus, le Nuits Impériales vi invitano a vivere un’esperienza senza tempo, che unisce teatro, gastronomia, patrimonio e proiezioni monumentali.

Giunto alla sua quarta edizione, questo evento estivo di punta degli Hautes-Pyrénées rende omaggio alle grandi figure della storia e della cucina francese, nel cuore della regione gastronomica più importante del mondo.

Le Souper, Le destin de la France? Un luminoso affresco teatrale

Ogni sera alle 22.00, il cortile di Château Montus si trasforma in un teatro all’aperto per una creazione immersiva unica, tratta dalla famosa opera teatrale Le Souper di Jean-Claude Brisville.

Luglio 1815: dopo la caduta di Napoleone, Talleyrand e Fouché, due figure leggendarie della storia francese, si scontrano durante una cena tanto silenziosa quanto decisiva. Uno spettacolo accattivante, dietro le quinte, arricchito da:

– Una produzione all’aria aperta in uno scenario storico

– Uno spettacolare spettacolo di suoni e luci, con giochi di ombre, proiezioni architettoniche ed effetti sonori coinvolgenti

– Una fusione di teatro e gastronomia, con Antonin Carême che partecipa alla narrazione, interpretando il ruolo dello « Chef dei Re »

Un’esperienza gastronomica da star

Ogni serata inizia alle 19.30 con una cena eccezionale ispirata ai banchetti imperiali, creata da Michel Guérard, leggenda vivente della gastronomia francese.

Il menu, un omaggio a Marie-Antoine Carême, pioniere dell’alta cucina, unisce la creazione contemporanea all’eredità culinaria. (il teatro inizia nella sala di ricevimento, per vivere un’esperienza gastronomica coinvolgente)

A partire dalle 20.00, un festoso buffet all’aperto celebra i sapori del Sud-Ovest: storione dell’Adour, agnello navarin con Pacherenc dolce, babà à l’Impératrice o charlotte rivisitata… Un’immersione gastronomica nella storia dell’arte culinaria.

Novità 2025: alcuni piatti saranno messi in scena direttamente durante lo spettacolo teatrale. Un’esperienza multisensoriale unica!

Scoprire il terroir e i vini eccezionali

Prima delle serate, dalle 15:00:

– Visite esclusive delle cantine di vinificazione e di invecchiamento

– Degustazioni guidate nella maestosa Cattedrale del Tannat

– Incontri speciali con gli esperti della tenuta di Alain Brumont

Perché venire?

– Un evento unico in Francia, che unisce storia, dramma, gastronomia stellata e « notourisme »

– Una cornice patrimoniale d’eccezione, in una delle tenute più prestigiose del sud-ovest della Francia

– Una messa in scena spettacolare e coinvolgente per le famiglie, gli amici e gli innamorati

Per prenotare la vostra serata: consultare il sito web (blocco dei contatti)

Château Montus ? 65700 Castelnau-Rivière-Basse

40 min da Tarbes

Espanol :

Un grandioso espectáculo histórico, una inmersión en el refinamiento francés

En el marco excepcional del Château Montus, las Nuits Impériales le invitan a disfrutar de una experiencia intemporal, que combina teatro, gastronomía, patrimonio y proyecciones monumentales.

En su 4ª edición, esta manifestación estival emblemática de los Altos Pirineos rinde homenaje a las grandes figuras de la historia y la cocina francesas, en el corazón de la primera región gastronómica del mundo.

Le Souper, ¿el destino de Francia? Un fresco teatral luminoso

Cada noche, a las 22:00 h, el patio del castillo Montus se convierte en un teatro al aire libre para una creación inmersiva única, adaptación de la célebre obra Le Souper de Jean-Claude Brisville.

Julio de 1815: tras la caída de Napoleón, Talleyrand y Fouché, dos figuras legendarias de la historia de Francia, se enfrentan en una cena tan silenciosa como decisiva. Un espectáculo cautivador, entre bastidores, realzado por :

– Una puesta en escena al aire libre en un marco histórico

– Un espectacular espectáculo de luz y sonido con juegos de sombras, proyecciones arquitectónicas y efectos sonoros envolventes

– Una fusión de teatro y gastronomía, con la participación de Antonin Carême en la narración, en el papel del « Chef de Reyes »

Una experiencia gastronómica repleta de estrellas

Cada velada comienza a las 19:30 h con una cena excepcional inspirada en los festines imperiales, creada por Michel Guérard, leyenda viva de la gastronomía francesa.

El menú, un homenaje a Marie-Antoine Carême, pionero de la alta cocina, combina la creación contemporánea con el patrimonio culinario. (el teatro comienza en la sala de recepción, disfrute de una experiencia gastronómica envolvente)

A partir de las 20:00 h, un bufé festivo al aire libre celebra los sabores del Suroeste: esturión del Adour, cordero navarro con Pacherenc dulce, baba à l’Impératrice o charlotte revisitada… Una inmersión gastronómica en la historia de las artes culinarias.

Novedad para 2025: algunos de los platos se escenificarán directamente durante la representación teatral. Una experiencia multisensorial única

Descubra el terruño y los vinos excepcionales

Antes de las veladas, a partir de las 15:00 h:

– Visitas exclusivas a las bodegas de vinificación y crianza

– Catas guiadas en la majestuosa Catedral del Tannat

– Encuentros especiales con los expertos de la propiedad de Alain Brumont

¿Por qué venir?

– Un acontecimiento único en Francia que combina historia, drama, gastronomía con estrellas Michelin y « notourisme »

– Un marco patrimonial excepcional, en una de las fincas más prestigiosas del suroeste de Francia

– Una puesta en escena espectacular y envolvente para familias, amigos y amantes por igual

Para reservar su velada: Consulte el sitio web (Bloque de datos de contacto)

Château Montus ? 65700 Castelnau-Rivière-Basse

A 40 min de Tarbes

