Les Nuits Lumière d’Hiver

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-18 2025-12-24 2025-12-31

Bourges s’illumine pour un hiver féérique avec les Nuits Lumière !

Les Nuits Lumière reviennent cet hiver pour enchanter la ville avec deux créations poétiques et spectaculaires.

Dès la tombée de la nuit laissez-vous émerveiller par les différentes représentations.

Sur la façade de l’École Nationale Supérieure d’Art, L’Éveil d’Ursine mêle images monumentales et musique originale pour offrir un conte lumineux empreint de rêve et d’émotion.

À l’Hôtel Lallemant, Ursine fête Noël plonge petits et grands dans une ambiance festive et colorée. Entre innovation artistique et magie de Noël, Bourges brille de mille feux cet hiver ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Bourges lights up for a magical winter with Nuits Lumière!

German :

Bourges erstrahlt für einen märchenhaften Winter mit den Nuits Lumière!

Italiano :

Bourges si illumina per un inverno magico con le Nuits Lumières!

Espanol :

¡Bourges se ilumina para un invierno mágico con las Nuits Lumières!

