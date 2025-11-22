LES NUITS MASSALA 6 – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

LES NUITS MASSALA 6 Début : 2025-11-22 à 18:00. Tarif : – euros.

Une soirée sous influence méditerranéenne pour prolonger l’été indien… un voyage guidé par 2 étoiles, les femmes et les cultures du monde.Un peu bretonne par sa mère, un peu grecque par son père ; un peu sorcière, magicienne ou déesse, Dafné Kritharas raconte des histoires venues d’ailleurs. Elle puise son inspiration dans tout le bassin de la Méditerranée orientale. Avec sa voix pure et déchirante, ses sonorités à la frontière du jazz, du folk et de l’électro, elle chante l’exil, l’amour et la joie.Amoureux du Rebetiko, ce style populaire grec fait de rythmes entêtants et de bouzouki, Pnevma fusionne l’énergie brute du rock et la sensualité des mélodies d’Asie mineure.Sharouh distille des pépites populaires méditerranéennes dans un mix electro dansant. UnDJ set où le dialogue des cultures et des identités est subtilement mis en valeur.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74