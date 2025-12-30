LES NUITS MASSALA 7 CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

LES NUITS MASSALA 7 Début : 2026-03-14 à 18:00. Tarif : – euros.

Le printemps pointe le bout de son nez, partagez avec nous ce voyage guidé par 2 étoiles, les femmes et les cultures du monde.Une nouvelle édition qui nous portera de l’Afrique à l’Inde, avec Les Amazones d’Afrique, Ireke et Tracy de Sá.Au-delà d’une programmation musicale festive et pleine de saveurs, ce sont des soirées où vous trouverez, selon l’édition, cuisine du monde, expositions, contes, danse, projections, chorale… Des soirées au format long afin de proposer au public une rencontre avec ces cultures métissées et une fête pour danser et s’amuser.de 18h00 à minuit

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74