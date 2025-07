Les Nuits Musicales à Eygalières / Festival de la Roque d’Anthéron Espace Étienne Vatelot Eygalières

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 21h. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Début : Jeudi 2025-07-24 21:00:00

2025-07-24

Profitez d’un concert de musique classique, le jeudi 24 juillet à 21h, à Eygalières, dans le cadre du Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron !

Les Nuits Musicales de l’Office Municipal de la Culture d’Eygalières et le 45ème Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron présentent :



« JANOSKA ENSEMBLE »

Le Janoska Ensemble est composé des trois frères Ondrej Janoska violon, František Janoska piano et Roman Janoska violon, originaires de Bratislava, et de leur beau-frère Julius Darvas contrebasse, tous issus d’une tradition musicale est profondément enracinée dans leur famille depuis plus de six générations.

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.



– Au programme -

J. Strauss II Ouverture de La Chauve-souris

Bach Aria de la Suite n°3 en ré majeur BWV 1068

F. Janoska Rumba For Amadeus

Massenet Méditation de Thaïs

Waxman Carmen Fantaisie

Vivaldi Les Quatre Saisons dans le Janoska style (best of)



Billetterie sur le site internet du Festival de Piano de la Roque d’Anthéron ou par téléphone .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15 info@festival-piano.com

English :

Enjoy a classical music concert on Thursday 24 July at 9pm in Eygalières, as part of the Roque d’Anthéron International Piano Festival!

German :

Genießen Sie am Donnerstag, den 24. Juli um 21 Uhr in Eygalières ein klassisches Konzert im Rahmen des Internationalen Klavierfestivals von La Roque d’Anthéron!

Italiano :

Godetevi un concerto di musica classica giovedì 24 luglio alle 21.00 a Eygalières, nell’ambito del Festival pianistico internazionale della Roque d’Anthéron!

Espanol :

Disfrute de un concierto de música clásica el jueves 24 de julio a las 21:00 h en Eygalières, en el marco del Festival Internacional de Piano de la Roque d’Anthéron

