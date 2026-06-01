Les Nuits Secrètes, Nuits Secrètes, Aulnoye-Aymeries

Les Nuits Secrètes 10 – 12 juillet Nuits Secrètes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T13:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T13:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

Les Nuits Secrètes sont de retour ! C’est un festival de 3 jours non-stop, situé à 1h de Lille, dans le centre d’Aulnoye-Aymeries plus précisément. L’idée de ce festival ? Regarder vers l’avenir, créer de nouvelles zones de fêtes et, plus que jamais, unir le public du Nord autour d’une proposition fédératrice et passionnée. Cette année, près de 30 artistes rejoignent les Nuits Secrètes.

Nuits Secrètes Place du Docteur Guersant 59620 Aulnoye-Aymeries Aulnoye-Aymeries 59620 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesnuitssecretes.com/ »}]

C’est ça, l’esprit Nuits Secrètes : un saut dans l’inconnu où la curiosité est le seul laissez-passer. Et ça se passe à Aulnwa les 10· 11· 12 juillet 2026. Musique Chanson

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