Les nuits soniques Place du Golhérez Auray

Concert debout rap

Les Nuits Soniques et Athéna présentent LE LAB ! Après une première édition couronnée de succès, c’est reparti pour une deuxième dans la lignée de la première ! Une soirée sous le signe des expériences, de découverte, diversité et de jeunesse ! On partira à la recherche des pépites rap, hip-hop, électro qui composeront l’univers musical de demain ! La soirée débutera avec un open-mic qui laissera place à un co-plateau exceptionnel réunissant Realo et DEELEE S. Elle se terminera avec avec le DJ set explosif des Recklessboise.

Realo

Realo est un artiste originaire de l’Ariège qui explore librement les sonorités, fusionnant les styles à sa manière, sans aucune limite. L’artiste se développe dès 2016 en fournissant régulièrement sa page Soundcloud de titres sombres et expérimentaux qui lui feront un nom dans la scène underground francophone. Les thèmes abordés sont souvent axés sur ses échappatoires mentales, ses relations sentimentales, sa consommation de drogues, ainsi qu’à la volonté de prendre son envol artistique. Son premier projet

EX3

ne verra le jour qu’en 2021 et marquera un tournant sonore pour Realo avec des productions plus lumineuses et des voix aiguës accumulant de nombreux effets. Lors de la même année, l’artiste décide de prendre un virage

hyperpop

dans sa carrière, qu’il appuie par de nombreux visuels poussés et singuliers. Après de nombreux projets, LIFE le dernier en date sort en janvier 2025. Realo y continue ses expérimentations musicales avec un rap teinté d’hyperpop et d’électro.

Deelee S

DEELEE S est un artiste de 23 ans originaire de la banlieue toulousaine qui s‘impose comme l’une des figures montantes du hip-hop hexagonal. Véritable passionné, il plonge dans la culture rap dès son plus jeune âge, s‘imprégnant des sonorités old school américaines et des rythmiques incisives du rap français pour façonner un univers musical aussi puissant qu’authentique. Mais DEELEE S ne se contente pas d’être un talent à suivre il est une révélation. Maîtrisant chaque facette de son art, de l’écriture à la production, il collabore avec des beatmakers et réalisateurs de renom pour proposer des morceaux percutants et une identité visuelle léchée. Après une année 2024 marquée par la sortie de son projet Saison Chaude et des performances enflammées, notamment au Grunt Festival, il passe à la vitesse supérieure en 2025 avec sa toute première date solo à Paris.

Programme de la soirée

19h30 Ouverture des portes

20h Open mic scène ouverte (ouverture des candidatures fin 2025)

21h30 Realo x Deelee S

23h30 DJ set Recklessboise

