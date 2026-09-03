Les nuits souterraines, soirée mtal La Souterraine
vendredi 27 novembre 2026 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Les nuits souterraines, soirée mtal
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Shaârghot, créature démente résultat d’une expérience scientifique ratée, revient pour vous assommer avec son Metal Electro percutant. Suivis de ses Shadows, ce monstre vous entraînera dans son univers dystopique à mi-chemin entre le Cyberpunk et le Post Apocalyptique. Plus qu’un groupe, un concept immersif. Les concerts de Shaârghot se sont répandus tel une gangrène implacable à travers la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et les Pays Bas. La marque de fabrique ? Des shows ultra visuels mêlant pyrotechnie et mise en scène tant grotesque que macabre, le tout en costumes dignes de Mad Max et make up noir luisant. L’affiche sera partagée avec Solitaris et son Deathcore Progressif ainsi que Ghost pour un live Electro Dark. .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
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English : Les nuits souterraines, soirée mtal
L’événement Les nuits souterraines, soirée mtal La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
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