LES NUITS THÉÂTRALES DE L’ABBAYE Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye jeudi 11 septembre 2025 .

LES NUITS THÉÂTRALES DE L’ABBAYE 11 – 14 septembre Abbaye de Trois-Fontaines Marne

Du 11 au 14 septembre,

Les Nuits Théâtrales de l’Abbaye | 3e édition.

Quatre jours de spectacle à L’Abbaye de Trois-Fontaines.

Programmation :

Jeudi 11 septembre à 20h30 : « Un Ouvrage de Dames » Comédie grand public – Plein air.

Vendredi 12 septembre à 19h : « Fourre-tout pour faire un Monde » Cabaret, sketches et musique – Salle des Communs.

Samedi 13 septembre à 17h : « Le Petit Chaperon Rouge » Jeune public – Salle des Communs.

Samedi 13 septembre à 20h30 : « Les Enfants du Capitaine Fracasse » Comédie historique – Plein air.

Dimanche 14 septembre à 15h : « Le Petit Chaperon Rouge » Jeune public – Salle des Communs.

Dimanche 14 septembre à 19h : « Les Enfants du Capitaine Fracasse » Comédie historique – Plein air.

Buvette sur place les 11, 12, 13 et 14 septembre.

Petite restauration le 12 septembre.

« Un ouvrage de Dames »

Jeudi 11 septembre – 20h30.

Abbaye de Trois-Fontaines – Plein air.

Comédie de boulevard grand public en 2 actes.

Durée : 1h20.

Tout public à partir de 10 ans.

Tarif : 12 € / Réduit 8 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs) / Gratuit – 10 ans.

Bar à l’entracte.

« Un ouvrage de Dames » repose sur la rencontre improbable de trois femmes que tout sépare à priori, mais qui parviennent à se comprendre et s’entraider lorsqu’il s’agit de se défendre et de prendre sa revanche sur les hommes. Sophie, femme au foyer malheureuse, effacée et naïve, a commis une grosse « bêtise » et se résout à demander de l’aide à celle que tout le monde connaît sous le nom de « la veuve ». Une garantie : aucun homme n’a été maltraité pour réaliser ce spectacle !

« Fourre-tout pour faire un Monde »

Vendredi 12 septembre – 19h.

Une soirée apéritive, musicale, culturelle et conviviale.

Abbaye de Trois-Fontaines – Salle des Communs.

Cabaret, sketches et musique.

Durée : 2h.

Tout public à partir de 8 ans.

Tarif : 10 € / Réduit 6 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs) / Gratuit – 10 ans.

Petite restauration à l’entracte (salades, cakes et tartes salées, assiettes sucrées).

« Fourre-tout…pour faire un Monde », c’est d’abord un concept, celui d’une soirée qui débute à 19h et qui met le théâtre aux quatre coins de la salle, avec trois temps forts.

Pour démarrer, après quelques interventions surprenantes dans le public, les enfants des ateliers théâtre présenteront des petites saynètes drôles et originales, avant de laisser la place aux grands pour le premier plat de résistance et son programme débridé, fait de sketches qui ont l’art de brouiller la frontière entre réel et fiction.

A l’entracte, la pause repas sera également musicale, au rythme de la voix et de la guitare d’Adrien Durand.

La soirée se conclura avec une une troisième partie plus théâtrale : « Entrée, plat…sortie » , concoctée autour d’un univers de petites scènes loufoques, allant d’un spectacle qui ne peut jamais commencer à un restaurant imaginaire qui propose tout à ses clients… sauf de manger, en passant par un dimanche en famille surréaliste et une sortie au théâtre plutôt décalée.

« Le Petit Chaperon Rouge »

Samedi 13 septembre – 17h.

Dimanche 14 septembre – 15h.

Abbaye de Trois-Fontaines – Salle des Communs.

Comédie jeune public à partir de 4 ans.

Durée : 1h.

Tarif : 5 € / Gratuit – 5 ans.

Tout commence dans le bureau de Charles Perrault, le jour de l’anniversaire de sa nièce Jeanne, à qui il a promis comme cadeau un nouveau conte… Ce que l’espiègle petite fille ne manque pas de rappeler à son tonton peu inspiré ce jour-là. Si peu inspiré que toutes ses tentatives de dépasser le fameux « il était une fois » restent vaines… Au gré de l’imagination de l’écrivain, ou plutôt de sa nièce, nous voyons l’histoire se faire et se défaire… un cochon voler la choucroute à la Mère Grand, et un chaperon rouge botter les fesses du loup… C’est finalement Jeanne qui, par ses taquineries, fera entrer le loup dans la légende et mettra la touche finale au conte que nous connaissons aujourd’hui.

« Les Enfants du Capitaine Fracasse »

Samedi 13 septembre – 20h30.

Dimanche 14 septembre – 19h.

Abbaye de Trois-Fontaines – Plein air.

Comédie de cape et d’épée, d’après Théophile Gauthier et Alexandre Dumas.

Durée : 1h30.

Tout public à partir de 8 ans.

Tarif : 14 € / Réduit 10 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs) / Gratuit – 10 ans. Prévente en ligne : 12€ / 8€.

Bar à l’entracte.

Comme dans le roman de Théophile Gauthier, le spectateur est invité à suivre les pérégrinations d’une troupe de comédiens itinérants, qui vont choisir de poser leur tréteau dans un petit coin de Champagne. Qui dit « tréteau », dit « bateleur ». Le nôtre est conforme à la réputation liée à sa fonction : un peu menteur, un peu avare, un peu tyrannique avec sa troupe, peu embarrassé de scrupules, mais malgré tout attachant et sympathique, tant il croit lui-même à l’épopée dans laquelle il veut nous entraîner. Avec quelques bouts de toiles et de bois, des costumes élimés, de la bonne volonté et l’imagination, nous voici embarqués dans un périple musical et théâtral, autour des figures hautes en couleurs des mousquetaires, qui vont autant agiter le verbe que l’épée.

Compagnie Entrelacs et Bocage

Informations et réservations : 06 87 37 21 30.

Préventes en ligne sur : https://billetterie.festik.net/entrelacs/

INFOS PRATIQUES :

Abbaye de Trois-Fontaines,

Place du Château,

51 340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE.

