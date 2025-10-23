Les Nuits Transatlantiques Saint-Quentin

Les Nuits Transatlantiques Saint-Quentin jeudi 23 octobre 2025.

Les Nuits Transatlantiques

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Une soirée dédiée aux musiques aux artistes émergeants québécois . Un voyage musical à ne pas manquer

Le temps d’une soirée, La Manufacture et Dixsonance Production mettent à l’honneur le Québec.

Groupes programmés Ponteix Psyché-Pop, Soraï Rap, Feu Toute ! Rock

Les Nuits Transatlantiques mettent en lumière une sélection d’artistes québécois afin de favoriser leur développement en France grâce au soutien de Musicaction.

Cette année ce sont Ponteix, Soraï et Feu toutes! qui viendront présenter leur folk rock planant, leur rap inspiré ou leur pop lyrique au public de nos territoires, offrant un contrepoint nord-américain fécond aux artistes émergents de la scène française et régionale.

Le projet de cette tournée a été pensé pour réduire l’impact du déplacement des artistes québecois qui dans certains cas sont contraints de venir en Europe pour une seule et unique date de concert. Les équipes artistiques traversent donc l’atlantique pour une véritable tournée. En s’appuyant sur la coopération régionale et le réseau des structures fondatrices, les artistes se produisent donc dans 5 villes du quart nord-est de l’hexagone.

Une soirée dédiée aux artistes en devenir francophones d’outre atlantique, qui sera aussi pour nous un prétexte pour vivre une soirée aux saveurs québécoises.

Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos 02100 Saint-Quentin

Billetterie: https://billetterie.saint-quentin.fr/spectacle?id_spectacle=3427 0 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

An evening dedicated to music by emerging Quebec artists. A musical voyage not to be missed

German :

Ein Abend, der der Musik aufstrebender Künstler aus Quebec gewidmet ist . Eine musikalische Reise, die Sie nicht verpassen sollten

Italiano :

Una serata dedicata alla musica degli artisti emergenti del Quebec. Un viaggio musicale da non perdere

Espanol :

Una velada dedicada a la música de artistas emergentes de Quebec. Un viaje musical que no debe perderse

L’événement Les Nuits Transatlantiques Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-24 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme