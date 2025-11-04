LES NUMÉRIQUES DU PIC NOVEMBRE Saint-Martin-de-Londres

LES NUMÉRIQUES DU PIC NOVEMBRE

9 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-04

Venez passer un moment convivial en vous initiant aux outils numériques qui faciliteront votre quotidien ! Les ateliers ont lieu à Saint-Martin-de-Londres et en itinérance dans plusieurs communes du territoire.

9 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 87 26 numeriquesdupic@ccgpsl.fr

English :

Come and spend a convivial moment learning about the digital tools that will make your daily life easier! Workshops are held in Saint-Martin-de-Londres and in several other towns in the area.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment und lernen Sie die digitalen Werkzeuge kennen, die Ihren Alltag erleichtern werden! Die Workshops finden in Saint-Martin-de-Londres und auf Wanderschaft in mehreren Gemeinden des Territoriums statt.

Italiano :

Venite a trascorrere del tempo di qualità imparando a conoscere gli strumenti digitali che renderanno la vostra vita quotidiana molto più facile! I workshop si svolgono a Saint-Martin-de-Londres e in altre città della zona.

Espanol :

Descubra las herramientas digitales que le facilitarán el día a día Los talleres tienen lugar en Saint-Martin-de-Londres y en otras ciudades de la región.

