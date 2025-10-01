LES NUMÉRIQUES DU PIC OCTOBRE 2025 Saint-Mathieu-de-Tréviers

LES NUMÉRIQUES DU PIC OCTOBRE 2025

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-30

2025-10-01

Participez à nos ateliers pratiques pour découvrir et maîtriser les outils numériques du quotidien.

Apprenez à utiliser une imprimante, gérer vos mails, naviguer sur les réseaux ou explorer l’intelligence artificielle.

Des séances conviviales pour apprendre, comprendre et gagner en autonomie numérique !

Voir le programme sur le site internet de la communauté des communes.

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 87 26 numeriquesdupic@ccgpsl.fr

English :

Take part in our hands-on workshops to discover and master everyday digital tools.

Learn how to use a printer, manage your e-mails, surf the web or explore artificial intelligence.

Friendly sessions to learn, understand and gain digital autonomy!

See the program on the Communauté des communes website.

German :

Nehmen Sie an unseren praktischen Workshops teil, um die digitalen Werkzeuge des Alltags zu entdecken und zu beherrschen.

Lernen Sie, einen Drucker zu benutzen, Ihre E-Mails zu verwalten, in Netzwerken zu surfen oder künstliche Intelligenz zu erforschen.

Gesellige Sitzungen zum Lernen, Verstehen und Gewinnen digitaler Autonomie!

Siehe das Programm auf der Internetseite des Gemeindeverbands.

Italiano :

Partecipate ai nostri laboratori pratici per scoprire e padroneggiare gli strumenti digitali di tutti i giorni.

Imparate a usare una stampante, a gestire la posta elettronica, a navigare in rete o a esplorare l’intelligenza artificiale.

Sessioni amichevoli per imparare, capire e diventare indipendenti dal digitale!

Consultate il programma sul sito web della Comunità dei Comuni.

Espanol :

Participa en nuestros talleres prácticos para descubrir y dominar las herramientas digitales cotidianas.

Aprende a utilizar una impresora, a gestionar tu correo electrónico, a navegar por Internet o a explorar la inteligencia artificial.

Sesiones amenas para aprender, comprender y ser digitalmente independiente

Consulte el programa en el sitio web de la Comunidad de Municipios.

