LES NUMÉRIQUES DU PIC OCTOBRE 2025 Saint-Mathieu-de-Tréviers
LES NUMÉRIQUES DU PIC OCTOBRE 2025 Saint-Mathieu-de-Tréviers mercredi 1 octobre 2025.
LES NUMÉRIQUES DU PIC OCTOBRE 2025
Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-30
2025-10-01
Participez à nos ateliers pratiques pour découvrir et maîtriser les outils numériques du quotidien.
Apprenez à utiliser une imprimante, gérer vos mails, naviguer sur les réseaux ou explorer l’intelligence artificielle.
Des séances conviviales pour apprendre, comprendre et gagner en autonomie numérique !
Voir le programme sur le site internet de la communauté des communes.
Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 87 26 numeriquesdupic@ccgpsl.fr
English :
Take part in our hands-on workshops to discover and master everyday digital tools.
Learn how to use a printer, manage your e-mails, surf the web or explore artificial intelligence.
Friendly sessions to learn, understand and gain digital autonomy!
See the program on the Communauté des communes website.
German :
Nehmen Sie an unseren praktischen Workshops teil, um die digitalen Werkzeuge des Alltags zu entdecken und zu beherrschen.
Lernen Sie, einen Drucker zu benutzen, Ihre E-Mails zu verwalten, in Netzwerken zu surfen oder künstliche Intelligenz zu erforschen.
Gesellige Sitzungen zum Lernen, Verstehen und Gewinnen digitaler Autonomie!
Siehe das Programm auf der Internetseite des Gemeindeverbands.
Italiano :
Partecipate ai nostri laboratori pratici per scoprire e padroneggiare gli strumenti digitali di tutti i giorni.
Imparate a usare una stampante, a gestire la posta elettronica, a navigare in rete o a esplorare l’intelligenza artificiale.
Sessioni amichevoli per imparare, capire e diventare indipendenti dal digitale!
Consultate il programma sul sito web della Comunità dei Comuni.
Espanol :
Participa en nuestros talleres prácticos para descubrir y dominar las herramientas digitales cotidianas.
Aprende a utilizar una impresora, a gestionar tu correo electrónico, a navegar por Internet o a explorar la inteligencia artificial.
Sesiones amenas para aprender, comprender y ser digitalmente independiente
Consulte el programa en el sitio web de la Comunidad de Municipios.
