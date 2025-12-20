LES NUMÉRIQUES DU PIC

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-06

Participez à nos ateliers pratiques pour découvrir et maîtriser les outils numériques du quotidien.

Apprenez à utiliser une imprimante, gérer vos mails, naviguer sur les réseaux ou explorer l’intelligence artificielle.

Des séances conviviales pour apprendre, comprendre et gagner en autonomie numérique !

Voir le programme sur le site internet de la communauté des communes.

Participez à nos ateliers pratiques pour découvrir et maîtriser les outils numériques du quotidien.

Apprenez à utiliser une imprimante, gérer vos mails, naviguer sur les réseaux ou explorer l’intelligence artificielle.

Des séances conviviales pour apprendre, comprendre et gagner en autonomie numérique !

Voir le programme sur le site internet de la communauté des communes. .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 87 26 numeriquesdupic@ccgpsl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in our hands-on workshops to discover and master everyday digital tools.

Learn how to use a printer, manage your e-mails, surf the web or explore artificial intelligence.

Friendly sessions to learn, understand and gain digital autonomy!

See the program on the Communauté des communes website.

L’événement LES NUMÉRIQUES DU PIC Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2025-12-17 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP