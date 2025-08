Les Objectifs de développement durable en chemin Cambes

Cambes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Embarquez pour un voyage au cœur des ODD, les 17 Objectifs de Développement Durable constituant un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030. Une diversité d’acteurs locaux du Lot et de l’Aveyron, réunis au sein du R.ODD ont imaginé pour l’occasion une quête ludique et sensible au rythme de 17 étapes pour se questionner, partager, ressentir, rêver et agir ensemble pour un territoire habitable et durable. Au bout du chemin, la caravane nomade invite à récolter vos pépites glanées au fil de l’itinérance.

Ce rendez-vous est organisé avec le R.ODD et s’inscrit dans la semaine du développement durable et lot en transitions. 40 places. Programme complet puyblanc.info/ .

Cambes 46100 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Embark on a journey to the heart of the SDGs, the 17 Sustainable Development Goals, a global call to action to eradicate poverty, protect the planet and ensure that all human beings live in peace and prosperity by 2030. A wide range of local players from the Lot and Aveyron regions, brought together under the umbrella of R.ODD, have come up with a playful and sensitive 17-stage quest to question, share, feel, dream and act together for a livable and sustainable territory. At the end of the road, the nomadic caravan invites you to collect the nuggets you’ve gleaned along the way.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Begeben Sie sich auf eine Reise ins Herz der SDGs, der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die einen weltweiten Aufruf zum Handeln darstellen, um die Armut auszumerzen, den Planeten zu schützen und dafür zu sorgen, dass alle Menschen bis 2030 in Frieden und Wohlstand leben. Eine Vielzahl lokaler Akteure aus den Departements Lot und Aveyron, die sich im R.ODD zusammengeschlossen haben, haben für diesen Anlass eine spielerische und sensible Suche im Rhythmus von 17 Etappen erdacht, um sich Fragen zu stellen, sich auszutauschen, zu fühlen, zu träumen und gemeinsam für eine bewohnbare und nachhaltige Region zu handeln. Am Ende des Weges lädt die Nomadenkarawane dazu ein, die auf der Wanderung gesammelten Nuggets zu sammeln.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Intraprendete un viaggio nel cuore degli SDGs, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una chiamata globale all’azione per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutti gli esseri umani vivano in pace e prosperità entro il 2030. Un’ampia gamma di attori locali delle regioni del Lot e dell’Aveyron, che collaborano nell’ambito di R.ODD, ha ideato una ricerca ludica e sensibile al ritmo di 17 tappe per porre domande, condividere, sentire, sognare e agire insieme per un territorio abitabile e sostenibile. Alla fine del percorso, la carovana nomade invita a raccogliere le pepite raccolte lungo il cammino.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Embárquese en un viaje al corazón de los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un llamamiento mundial a la acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos los seres humanos vivan en paz y prosperidad para 2030. Un amplio abanico de actores locales de las regiones de Lot y Aveyron, trabajando juntos en el marco de la R.ODD, han ideado una búsqueda lúdica y sensible al ritmo de 17 etapas para preguntarse, compartir, sentir, soñar y actuar juntos por un territorio habitable y sostenible. Al final del camino, la caravana nómada invita a recoger las pepitas que se han ido espigando por el camino.

