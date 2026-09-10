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LES OBJETS D’ART DU TERRITOIRE DE CLUSES : UN PATRIMOINE À PRÉSERVER, Eglise Saint-Nicolas, Cluses

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Nicolas · Cluses

LES OBJETS D’ART DU TERRITOIRE DE CLUSES : UN PATRIMOINE À PRÉSERVER, Eglise Saint-Nicolas, Cluses

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Nicolas
Adresse
30 Rue du Pré Bénévix, 74300 Cluses
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie

LES OBJETS D’ART DU TERRITOIRE DE CLUSES : UN PATRIMOINE À PRÉSERVER Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Nicolas Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Derrière l’hôtel de ville se dresse l’église St Nicolas, église paroissiale qui fut jusqu’à la Révolution française l’église du couvent des Cordeliers, ce qui explique l’élégante sobriété de cet édifice du XVIIème siècle.
Elle abrite notamment un remarquable bénitier de style gothique flamboyant classé Monument Historique. Près de l’église, dans le jardin des Cordeliers, un monument dédié au musicien François Curt (1791-1859) est l’oeuvre du sculpteur Suzanne Laurent. Il a été érigé en 1930.

Eglise Saint-Nicolas 30 Rue du Pré Bénévix, 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Derrière l’hôtel de ville se dresse l’église St Nicolas, église paroissiale qui fut jusqu’à la Révolution française l’église du couvent des Cordeliers, ce qui explique l’élégante sobriété de cet du …

©BlandineSeitz

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