Les objets inédits du musée, Musée historique, Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Musée historique · Mulhouse
Informations pratiques
Les objets inédits du musée Samedi 19 septembre, 16h00 Musée historique Haut-Rhin
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite en compagnie de Cecilia Lodato, chargée d’exposition, des derniers objets acquis au Musée historique. Découvrez comment ces trésors sont entrés en collection.
Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337817 https://historique.musees-mulhouse.fr Ancien hôtel de ville datant de 1552. Cet édifice constitue le premier atout du Musée historique. En retour, celui-ci valorise le bâtiment et veille à ce que la muséographie reste discrète au premier étage, là où la symbolique politique et les fonctions civiles sont les plus marquées. gare SNCF 5mn à pied tram arrêt République ou Porte Jeune
Visite en compagnie de Cecilia Lodato, chargée d’exposition, des derniers objets acquis au Musée historique. Découvrez comment ces trésors sont entrés en collection.
© Musée historique de Mulhouse
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