Les objets mobiliers de l’église Saint-Louis-de-Gonzague RDV parvis égl. Saint-Louis-de-Gonzague Pau

Les objets mobiliers de l’église Saint-Louis-de-Gonzague

RDV parvis égl. Saint-Louis-de-Gonzague 64000 Place Saint-Louis de Gonzague Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Sur inscription

Entrez dans l’église Saint-Louis-de-Gonzague pour découvrir un patrimoine restauré avec soin. Cette visite met en lumière les chantiers réalisés, les choix de conservation et les éléments remarquables qui témoignent de l’histoire et du savoir-faire des artisans.

En partenariat avec le Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art (CAOA) .

RDV parvis égl. Saint-Louis-de-Gonzague 64000 Place Saint-Louis de Gonzague Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les objets mobiliers de l’église Saint-Louis-de-Gonzague

L’événement Les objets mobiliers de l’église Saint-Louis-de-Gonzague Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau