LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE La Vigie Mayenne

LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

RDV à la Vigie à 15h pour un atelier !

Explorez la Seconde Guerre mondiale à travers la manipulation d’objets et de facs-similés.

Gratuit

à partir de 11 ans

Sur réservation .

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35

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English :

Meet us at the Vigie at 3pm for a workshop!

L’événement LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co