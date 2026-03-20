LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE La Vigie Mayenne
LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE La Vigie Mayenne mercredi 15 avril 2026.
LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
RDV à la Vigie à 15h pour un atelier !
Explorez la Seconde Guerre mondiale à travers la manipulation d’objets et de facs-similés.
Gratuit
à partir de 11 ans
Sur réservation .
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35
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English :
Meet us at the Vigie at 3pm for a workshop!
L’événement LES OBJETS RACONTENT LA GUERRE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co