Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité ! Cambes

Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU CLOUP CHAUD Cambes Lot

Gratuit

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Partez en balade sur le site naturel des étangs de Puy Blanc. Dans les arbres, mares et anciennes carrières d’argile se cachent des espèces comme le Sonneur à ventre jaune ou le Criquet ensanglanté. Ils font partie du projet des observatoires citoyens de la biodiversité mené par le ParcGéoparc. Ce sont au total 11 milieux ou espèces qui peuvent être repérés et indiqués par vous, habitants du territoire, tout au long de l’année, pour permettre au Parc-Géoparc de mieux connaître cette biodiversité et la protéger.

AIRE DE PIQUE-NIQUE DU CLOUP CHAUD Cambes 46100 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Take a stroll on the natural site of the Puy Blanc ponds. The trees, ponds and old clay quarries are home to species such as the Yellow-bellied Sounder and the Bloody Cricket. They are all part of the ParcGéoparc’s citizen biodiversity observatory project. A total of 11 environments and species can be identified and indicated by local residents throughout the year, enabling the Parc-Géoparc to better understand and protect this biodiversity.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Begeben Sie sich auf einen Spaziergang durch das Naturgebiet der Teiche von Puy Blanc. In den Bäumen, Tümpeln und ehemaligen Tongruben verstecken sich Arten wie die Gelbbauchunke oder die Blutgrille. Sie sind Teil des vom ParcGéoparc durchgeführten Projekts der Bürgerobservatorien für Biodiversität. Insgesamt 11 Lebensräume oder Arten können das ganze Jahr über von Ihnen, den Einwohnern des Gebiets, aufgespürt und angezeigt werden, damit der Geopark die biologische Vielfalt besser kennenlernen und schützen kann.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Passeggiate nel sito naturale degli stagni del Puy Blanc. Gli alberi, gli stagni e le vecchie cave di argilla ospitano specie come lo Sonda dal ventre giallo e il Grillo sanguinario. Tutti fanno parte del progetto di osservatorio della biodiversità del ParcGéoparc. Un totale di 11 ambienti o specie possono essere avvistati e segnalati dai residenti locali durante tutto l’anno, per aiutare il Parc-Géoparc a conoscere meglio questa biodiversità e a proteggerla.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Pasee por el paraje natural de los estanques del Puy Blanc. Los árboles, los estanques y las antiguas canteras de arcilla albergan especies como el pechiamarillo y el grillo sangriento. Todas ellas forman parte del proyecto de observatorio de la biodiversidad del ParcGéoparc. Un total de 11 entornos o especies pueden ser avistados e indicados por los residentes locales a lo largo del año, para ayudar al Parc-Géoparc a conocer mejor esta biodiversidad y protegerla.

