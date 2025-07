Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !et Les ODD en chemin à Cambes Cambes

Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !et Les ODD en chemin à Cambes Cambes samedi 27 septembre 2025.

Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !et Les ODD en chemin à Cambes

Cambes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !

SAMEDI 27 SEPTEMBRE10H–12H /// CAMBES AIRE DE PIQUE-NIQUE DU CLOUP CHAUD

Partez en balade sur le site naturel des étangs de Puy Blanc. Dans les

arbres, mares et anciennes carrières d’argile se cachent des espèces

comme le Sonneur à ventre jaune ou le Criquet ensanglanté. Ils font partie

du projet des observatoires citoyens de la biodiversité mené par le ParcGéoparc.

Ce sont au total 11 milieux ou espèces qui peuvent être repérés et indiqués

par vous, habitants du territoire, tout au long de l’année, pour permettre au

Parc-Géoparc de mieux connaître cette biodiversité et la protéger.

Les ODD en chemin

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 10H-16H /// CAMBES

Embarquez pour un voyage au cœur des ODD, les 17 Objectifs de

Développement Durable constituant un appel mondial à agir pour éradiquer

la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains

vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030.

Une diversité d’acteurs locaux du Lot et de l’Aveyron, réunis au sein du

R.ODD ont imaginé pour l’occasion une quête ludique et sensible au rythme

de 17 étapes pour se questionner, partager, ressentir, rêver et agir ensemble

pour un territoire habitable et durable.

Au bout du chemin, la caravane nomade invite à récolter vos pépites glanées

au fil de l’itinérance.

CE RENDEZ-VOUS EST ORGANISÉ AVEC LE R.ODD ET S’INSCRIT DANS LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET LOT EN TRANSITIONS .

Cambes 46100 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 50

English :

Citizen observatories celebrate biodiversity!

German :

Die Bürgerbeobachtungsstellen feiern die Biodiversität!

Italiano :

Gli osservatori cittadini celebrano la biodiversità!

Espanol :

Los observatorios ciudadanos celebran la biodiversidad

L’événement Les observatoires citoyens fêtent la biodiversité !et Les ODD en chemin à Cambes Cambes a été mis à jour le 2025-07-22 par Pnr des Causses du Quercy