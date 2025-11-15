Les Obstinées Bouvières
Les Obstinées Bouvières samedi 15 novembre 2025.
Les Obstinées
Château Vieux Bouvières Drôme
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Compagnie Grasparossa
Tout public à partir de 12 ans
Écriture et interprétation Simona Boni
Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
English :
Grasparossa Company
For all ages 12 and up
Writing and performance: Simona Boni
German :
Kompanie Grasparossa
Alle Zuschauer ab 12 Jahren
Schreiben und interpretieren: Simona Boni
Italiano :
Compagnia Grasparossa
Per tutti gli spettatori dai 12 anni in su
Scritto e interpretato da Simona Boni
Espanol :
Compañía Grasparossa
Para todos los públicos a partir de 12 años
Escrita e interpretada por Simona Boni
