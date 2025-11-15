Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Obstinées Bouvières

Les Obstinées Bouvières samedi 15 novembre 2025.

Les Obstinées

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Compagnie Grasparossa
Tout public à partir de 12 ans
Écriture et interprétation Simona Boni
  .

Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94  assolabergerie26@gmail.com

English :

Grasparossa Company
For all ages 12 and up
Writing and performance: Simona Boni

German :

Kompanie Grasparossa
Alle Zuschauer ab 12 Jahren
Schreiben und interpretieren: Simona Boni

Italiano :

Compagnia Grasparossa
Per tutti gli spettatori dai 12 anni in su
Scritto e interpretato da Simona Boni

Espanol :

Compañía Grasparossa
Para todos los públicos a partir de 12 años
Escrita e interpretada por Simona Boni

L’événement Les Obstinées Bouvières a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux