LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon jeudi 16 octobre 2025.
Port de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-16
100% MULTICOQUE, 100% OCCASION !
Un rendez-vous immanquable pour passionnés de mer et chasseurs de bonnes affaires !
Port de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 presse@lesoccasionsdumulticoque.com
English :
100% MULTIHULL, 100% SECOND-HAND!
? An unmissable event for sea lovers and bargain hunters!
German :
100% MEHRRUMPFBOOT, 100% GEBRAUCHT!
? Ein unumgänglicher Termin für Meeresbegeisterte und Schnäppchenjäger!
Italiano :
100% MULTISCAFO, 100% DI SECONDA MANO!
? Un evento imperdibile per gli amanti del mare e i cacciatori di occasioni!
Espanol :
100% MULTICASCO, 100% DE SEGUNDA MANO
? ¡Una cita ineludible para los amantes del mar y los cazadores de gangas!
