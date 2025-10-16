LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon

LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon jeudi 16 octobre 2025.

LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT

Port de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-16

100% MULTICOQUE, 100% OCCASION !

Un rendez-vous immanquable pour passionnés de mer et chasseurs de bonnes affaires !

.

Port de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 presse@lesoccasionsdumulticoque.com

English :

100% MULTIHULL, 100% SECOND-HAND!

? An unmissable event for sea lovers and bargain hunters!

German :

100% MEHRRUMPFBOOT, 100% GEBRAUCHT!

? Ein unumgänglicher Termin für Meeresbegeisterte und Schnäppchenjäger!

Italiano :

100% MULTISCAFO, 100% DI SECONDA MANO!

? Un evento imperdibile per gli amanti del mare e i cacciatori di occasioni!

Espanol :

100% MULTICASCO, 100% DE SEGUNDA MANO

? ¡Una cita ineludible para los amantes del mar y los cazadores de gangas!

L’événement LES OCCASIONS DU MULTICOQUE & DU REFIT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-09-08 par A.D.T des Pyrénées-Orientales