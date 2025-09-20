LES OCTONAIRES Bourgueil

LES OCTONAIRES Bourgueil samedi 20 septembre 2025.

2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Chant musique Renaissance
Au théâtre de l’Abbaye de Bourgueil
2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

AS PART OF EUROPEAN HERITAGE DAYS

Singing Renaissance music
At the Abbaye de Bourgueil theater

German :

IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN TAGE DES DENKMALS

Gesang Musik aus der Renaissance
Im Theater der Abtei von Bourgueil

Italiano :

NELL’AMBITO DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Canto Musica rinascimentale
Al teatro dell’Abbaye di Bourgueil

Espanol :

EN EL MARCO DE LAS JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

Canto Música del Renacimiento
En el teatro de la Abadía de Bourgueil

