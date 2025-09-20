LES OCTONAIRES Bourgueil
LES OCTONAIRES Bourgueil samedi 20 septembre 2025.
LES OCTONAIRES
2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 21:30:00
2025-09-20
DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Chant musique Renaissance
Au théâtre de l’Abbaye de Bourgueil
English :
AS PART OF EUROPEAN HERITAGE DAYS
Singing Renaissance music
At the Abbaye de Bourgueil theater
German :
IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN TAGE DES DENKMALS
Gesang Musik aus der Renaissance
Im Theater der Abtei von Bourgueil
Italiano :
NELL’AMBITO DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Canto Musica rinascimentale
Al teatro dell’Abbaye di Bourgueil
Espanol :
EN EL MARCO DE LAS JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO
Canto Música del Renacimiento
En el teatro de la Abadía de Bourgueil
