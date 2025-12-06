LES ODYSSEES LE SPECTACLE – L’EMBARCADERE Aubervilliers

LES ODYSSEES LE SPECTACLE – L’EMBARCADERE Aubervilliers samedi 6 décembre 2025.

LES ODYSSEES LE SPECTACLE Début : 2025-12-06 à 17:00. Tarif : – euros.

L’EMBARCADERE en accord avec QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS présente: LES ODYSSEES LE SPECTACLELe podcast de France Inter aux 20 millions d’écoutes enfin sur scène ! L’ENQUÊTE SUR LES GRANDES AVENTURES DE L’HISTOIRE !L’Histoire est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins insensés et surtout de mystères… Laure, la dame des Odyssées et son complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles » mènent l’enquête ! Qui est Jeanne Barret la première femme qui a fait le tour du monde ? Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutankhamon ? Les trois astronautes de la mission Apollo 13 arriveront-ils à rentrer sur terre ? De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures, qui vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune, l’Egypte et le dangereux Détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger … Bienvenue au bureau des Odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93