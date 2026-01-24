Les Oenogourmandes Salon des vins de Tournus Rue gabriel Jeanton Tournus
Les Oenogourmandes Salon des vins de Tournus Rue gabriel Jeanton Tournus samedi 21 mars 2026.
Rue gabriel Jeanton Réfectoire Cellier de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 20:00:00
2026-03-21
Ce salon invite curieux, gourmands, gastronomes et amateurs de vins dans le cadre emblématique des salles abbatiales de Tournus. Un rendez-vous pour rencontrer plus de 30 producteurs (vins et gastronomie), déguster et éveiller vos papilles ! .
Rue gabriel Jeanton Réfectoire Cellier de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
L’événement Les Oenogourmandes Salon des vins de Tournus Tournus a été mis à jour le 2026-01-24 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne