Les Oenogourmandes Salon des vins de Tournus Rue gabriel Jeanton Tournus

Les Oenogourmandes Salon des vins de Tournus

Rue gabriel Jeanton Réfectoire Cellier de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ce salon invite curieux, gourmands, gastronomes et amateurs de vins dans le cadre emblématique des salles abbatiales de Tournus. Un rendez-vous pour rencontrer plus de 30 producteurs (vins et gastronomie), déguster et éveiller vos papilles ! .

Rue gabriel Jeanton Réfectoire Cellier de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

