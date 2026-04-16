Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris
Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris jeudi 16 avril 2026.
À travers un parcours en six sections thématiques — de l’histoire de l’asile aux univers imaginaires, en passant par l’intime et le symbolisme —, l’exposition met en lumière la richesse et la singularité de ces créations. En affirmant leur place dans l’histoire de l’art, elle participe également à la déstigmatisation de ces productions. À découvrir à partir du 16 avril, avec des œuvres d’artistes reconnus comme Aloïse Corbaz, Unica Zürn ou Maurice Blin, aux côtés de créations anonymes venues du monde entier.
Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne dévoile une nouvelle exposition, « Chefs-d’œuvre, au cœur de la collection Sainte-Anne », consacrée à des œuvres majeures d’artistes-patients.
Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :
payant
Horaires
Pendant les expositions temporaires, le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus, de 13 h à 18 h.
Fermé les lundis et mardis.
De 0 à 5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1, rue Cabanis 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Victor Decamp MUNDUS en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 16 avril 2026
- CASEY (UK) Lastelle PETIT BAIN Paris 16 avril 2026
- VERDICT UN PROCÈS IMPROVISÉ Le Laurette Théâtre Paris 16 avril 2026
- BIJOUX & CO LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris 16 avril 2026
- Kiboko • Le Friiix Club Théâtre Paris – Villette PARIS 16 avril 2026