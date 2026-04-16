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Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris

Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris

Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne

Adresse : 1 rue Cabanis

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif : <p>Horaires<br>Pendant les expositions temporaires, le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus, de 13 h à 18 h.<br>Fermé les lundis et mardis.</p><p>Tarifs<br>Tarif plein : 5 €</p><p>Entrée gratuite pour :<br>Les Amis du musée<br>Les moins de 26 ans<br>Les demandeurs d’emploi<br>Le personnel et les patients du GHU<br>Les détenteurs de cartes de presse<br>Les détenteurs de cartes ICOM</p><p>Accès<br>Métro ligne 6 : Glacière ou Saint-Jacques</p>

À travers un parcours en six sections thématiques — de l’histoire de l’asile aux univers imaginaires, en passant par l’intime et le symbolisme —, l’exposition met en lumière la richesse et la singularité de ces créations. En affirmant leur place dans l’histoire de l’art, elle participe également à la déstigmatisation de ces productions. À découvrir à partir du 16 avril, avec des œuvres d’artistes reconnus comme Aloïse Corbaz, Unica Zürn ou Maurice Blin, aux côtés de créations anonymes venues du monde entier.

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne dévoile une nouvelle exposition, « Chefs-d’œuvre, au cœur de la collection Sainte-Anne », consacrée à des œuvres majeures d’artistes-patients.
Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :
payant

Horaires
Pendant les expositions temporaires, le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus, de 13 h à 18 h.
Fermé les lundis et mardis.

De 0 à 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-27T01:59:59+02:00
Date(s) :

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1, rue Cabanis  75014 Paris


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