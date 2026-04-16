Les oeuvres des artistes-patients exposées au Musée d’art de l’Hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris

À travers un parcours en six sections thématiques — de l’histoire de l’asile aux univers imaginaires, en passant par l’intime et le symbolisme —, l’exposition met en lumière la richesse et la singularité de ces créations. En affirmant leur place dans l’histoire de l’art, elle participe également à la déstigmatisation de ces productions. À découvrir à partir du 16 avril, avec des œuvres d’artistes reconnus comme Aloïse Corbaz, Unica Zürn ou Maurice Blin, aux côtés de créations anonymes venues du monde entier.

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne dévoile une nouvelle exposition, « Chefs-d’œuvre, au cœur de la collection Sainte-Anne », consacrée à des œuvres majeures d’artistes-patients.

Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

payant

Horaires

Pendant les expositions temporaires, le musée est ouvert du mercredi au dimanche inclus, de 13 h à 18 h.

Fermé les lundis et mardis.

De 0 à 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1, rue Cabanis 75014 Paris



Afficher la carte du lieu Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne et trouvez le meilleur itinéraire

