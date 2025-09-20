LES ŒUVRES INCONTOURNABLES DU MUSARTH MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Pointe-à-Pitre

LES ŒUVRES INCONTOURNABLES DU MUSARTH 20 et 21 septembre MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Parcours libre des collections permanentes

Le parcours permanent du musée, propose un voyage dans le temps depuis l’Antiquité jusqu’aux années d’entre-deux-guerres, de l’Irak (Mésopotamie) aux Amériques, en passant par l’Europe et l’Afrique. La diversité des médiums (sculptures, peintures, gravures, objets liés aux arts et traditions populaires, objets archéologiques, pièces d’art déco, monnaies et médailles, photographies…) et des matériaux (bronze, terre cuite, porcelaine, marbre, faïence, papier, toile, bois, etc.) font de ce musée un lieu unique en Guadeloupe.

Au fil de votre cheminement, à chaque étape, une œuvre iconique de la collection sera mise en lumière. Retrouvez-les à l’aide du dépliant qui vous sera remis à l’accueil. Vous y découvrirez un aspect particulier de chacune d’entre-elles.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Journées européennes du patrimoine 2025

©Musarth