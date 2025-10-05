L’ODYSSEE ENCHANTEE DE LILLYBELL – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine

L’ODYSSEE ENCHANTEE DE LILLYBELL Début : 2025-12-13 à 17:00. Tarif : – euros.

Spectacle cabaret de Noel pour enfants – Cabaret ExtravaganceTout public – Durée 1h30Plongez dans une aventure extraordinaire avec Lillybell, un spectacle familial captivant qui ravira petits et grands ! Suivez un fil conducteur simple mais envoûtant, ponctué de performances époustouflantes qui mêlent magie, danse, cirque, humour, chant et musique.. Des danseurs et danseuses talentueux enflammeront la scène de leurs pas gracieux, tandis que des circassiens vous émerveilleront par leurs prouesses acrobatiques. Les chanteurs et chanteuses vous transporteront avec leur voix enchanteresse, ajoutant une touche de magie à cette expérience immersive.

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37