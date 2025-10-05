A CORPS GAGNE – LA FAMILLE MORALLES – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine

A CORPS GAGNE – LA FAMILLE MORALLES Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Cirque – Tout public – Durée 45minJoyeux duo bancal du côté cérébral mais pas complètement, qui pendant près de 45 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante.

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37