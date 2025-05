LES OIGNONALES – Marvejols, 29 mai 2025 11:30, Marvejols.

Lozère

LES OIGNONALES 1 rue des Chazelles Marvejols Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 11:30:00

fin : 2025-05-29 14:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Les Oignonales , saveurs, partage et bonne humeur garantis !

Au menu

Salade verte

Moules frites à volonté

Dessert

Les Oignonales , saveurs, partage et bonne humeur garantis !

Au menu

Salade verte

Moules frites à volonté

Dessert .

1 rue des Chazelles

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 47 05 64

English :

Les Oignonales, flavours, sharing and good humour guaranteed!

On the menu:

Green salad

All-you-can-eat fried mussels

Dessert

German :

Les Oignonales , Geschmack, Austausch und gute Laune garantiert!

Auf der Speisekarte

Grüner Salat

Gebratene Muscheln nach Belieben

Dessert

Italiano :

Les Oignonales , sapori, condivisione e buon umore garantiti!

Nel menu:

Insalata verde

Cozze fritte a volontà

Dessert

Espanol :

Les Oignonales , sabores, compartir y buen humor ¡garantizados!

En el menú:

Ensalada verde

Mejillones fritos

Postre

L’événement LES OIGNONALES Marvejols a été mis à jour le 2025-05-19 par 48-OT Gévaudan Destination