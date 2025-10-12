LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU Marvejols
LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU Marvejols dimanche 12 octobre 2025.
LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU
1 rue des Chazelles Marvejols Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Les Oignonales , saveurs, partage et bonne humeur garantis !
Au menu
Tête de veau
Langue de boeuf
Sauce gribiche
Pomme vapeur
Fromage
Dessert
1 rue des Chazelles Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 47 05 64
English :
Les Oignonales, flavours, sharing and good humour guaranteed!
On the menu:
Calf’s head
Beef tongue
Gribiche sauce
Steamed apple
Cheese
Dessert
German :
Les Oignonales , Geschmack, Austausch und gute Laune garantiert!
Auf der Speisekarte
Kalbskopf
Rinderzunge
Sauce gribiche
Gedämpfter Apfel
Käse
Dessert
Italiano :
Les Oignonales , sapori, condivisione e buon umore garantiti!
Nel menu:
Testa di vitello
Lingua di manzo
Salsa gribiche
Mela al vapore
Formaggio
Dessert
Espanol :
Les Oignonales , sabores, compartir y buen humor ¡garantizados!
En el menú:
Cabeza de ternera
Lengua de ternera
Salsa gribiche
Manzana al vapor
Queso
Postre
