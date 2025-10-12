LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU Marvejols

LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU Marvejols dimanche 12 octobre 2025.

LES OIGNONALES TÊTE DE VEAU

1 rue des Chazelles Marvejols Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Journée

Date :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Les Oignonales , saveurs, partage et bonne humeur garantis !

Au menu

Tête de veau

Langue de boeuf

Sauce gribiche

Pomme vapeur

Fromage

Dessert

1 rue des Chazelles Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 47 05 64

English :

Les Oignonales, flavours, sharing and good humour guaranteed!

On the menu:

Calf’s head

Beef tongue

Gribiche sauce

Steamed apple

Cheese

Dessert

German :

Les Oignonales , Geschmack, Austausch und gute Laune garantiert!

Auf der Speisekarte

Kalbskopf

Rinderzunge

Sauce gribiche

Gedämpfter Apfel

Käse

Dessert

Italiano :

Les Oignonales , sapori, condivisione e buon umore garantiti!

Nel menu:

Testa di vitello

Lingua di manzo

Salsa gribiche

Mela al vapore

Formaggio

Dessert

Espanol :

Les Oignonales , sabores, compartir y buen humor ¡garantizados!

En el menú:

Cabeza de ternera

Lengua de ternera

Salsa gribiche

Manzana al vapor

Queso

Postre

