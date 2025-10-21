Les oiseaux à la loupe… ou plutôt à la longue-vue ! Église de Eppe-Sauvage Eppe-Sauvage

Les oiseaux à la loupe… ou plutôt à la longue-vue !

Église de Eppe-Sauvage 8 rue La Place Eppe-Sauvage Nord

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 15:30:00

2025-10-21

Animation spéciale enfants avec accompagnement des parents obligatoire. Que diriez-vous d’observer les oiseaux, les identifier et découvrir leur mode vie autour du lac du ValJoly, au fil des saisons? Petits et grands débutants seront les bienvenus !

Église de Eppe-Sauvage 8 rue La Place Eppe-Sauvage 59132 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Special children’s activity, parents must accompany. How would you like to observe birds, identify them and discover their way of life around ValJoly lake, through the seasons? Both young and old beginners are welcome!

German :

Spezielle Kinderanimation mit obligatorischer Begleitung der Eltern. Wie wäre es, Vögel zu beobachten, sie zu identifizieren und ihre Lebensweise rund um den See von ValJoly im Laufe der Jahreszeiten zu entdecken? Kleine und große Anfänger sind herzlich willkommen!

Italiano :

Attività speciali per i bambini, i genitori devono accompagnarli. Che ne direste di osservare gli uccelli, identificarli e scoprire il loro modo di vivere intorno al lago di ValJoly, attraverso le stagioni? I principianti, grandi e piccini, sono i benvenuti!

Espanol :

Actividades especiales para niños, los padres deben acompañarles. ¿Qué le parecería observar las aves, identificarlas y descubrir su modo de vida en torno al lago ValJoly, a través de las estaciones? Tanto los jóvenes como los mayores principiantes son bienvenidos

