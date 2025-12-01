Les oiseaux à l’aube Loches

Les oiseaux à l’aube

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 07:00:00

fin : 2026-04-14 09:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Après une collation au rythme de la nature, Il y a toujours une boule de plumes à observer quelque soit le milieu. Munis de jumelles, longue vue, trépied et d’oreilles attentives, nous partirons à la recherche de ces animaux, bruyants ou discrets, colorés ou camouflés. RDV à l’entrée des prairies.

Prévoir pantalon, chaussures fermées, gourde. Les jumelles peuvent être fournies. Les chiens ne sont pas acceptés.

RDV à l’entrée des prairies, côté Loches. 5 .

Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

After a snack in tune with nature, there’s always a ball of feathers to observe, whatever the environment. Equipped with binoculars, spotting scopes, tripods and attentive ears, we’ll set off in search of these animals, noisy or discreet, colorful or camouflaged. Meet at the entrance to the meadows.

