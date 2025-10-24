Les oiseaux à l’automne Bessais-le-Fromental

Les oiseaux à l’automne Bessais-le-Fromental vendredi 24 octobre 2025.

Les oiseaux à l’automne

Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Partez à la découverte des oiseaux

Accompagnés par un guide nature, vous pourrez observer les oiseaux à l’automne. 5 .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

English :

Discover the birds

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Vögeln

Italiano :

Scoprire gli uccelli

Espanol :

Descubra las aves

L’événement Les oiseaux à l’automne Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-10-10 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE