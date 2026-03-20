Les oiseaux à Paris : quelles évolutions? Maison de l’animal Paris

Observer les oiseaux, c’est aussi suivre l’évolution de la biodiversité en ville.

Les atlas des oiseaux nicheurs constituent ainsi un outil essentiel pour mieux connaître les espèces présentes et leur répartition sur le territoire.

En cartographiant régulièrement le nombre et l’abondance des espèces nicheuses, ces atlas permettent de suivre la dynamique des populations et d’évaluer l’impact des politiques publiques en faveur de la nature en ville.

Cette conférence propose de découvrir ces travaux et de faire le point sur l’évolution des oiseaux à Paris. Assistons-nous à un déclin ou un renouveau des espèces?

Intervenant : Frédéric

Malher, coordinateur du 3ème atlas des oiseaux nicheurs de Paris et du Grand

Paris – Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Déclin ou renouveau? Que nous apprennent les oiseaux sur la biodiversité urbaine?

Le vendredi 03 avril 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-03T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T17:00:00+02:00_2026-04-03T18:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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