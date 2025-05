LES OISEAUX ARISTOPHANE – Assas, 6 juin 2025 07:00, Assas.

Hérault

LES OISEAUX ARISTOPHANE Chemin de Bellevue Assas Hérault

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-07

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Les oiseaux . Une pièce de théâtre d’Aristophane mise en scène par Ana Karina Lombardi, avec les élèves de la Compagnie Maritime à Montpellier. Spectacle de 1h45 joué en plein air dans des lieux exceptionnels

Chemin de Bellevue

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 7 64 37 64 36 collectiftempsleve@gmail.com

English :

« The Birds. A play by Aristophanes, directed by Ana Karina Lombardi, with students from Compagnie Maritime in Montpellier. A 1:45-hour show performed outdoors in exceptional locations

German :

» Die Vögel « . Ein Theaterstück von Aristophanes, inszeniert von Ana Karina Lombardi, mit den Schülern der Compagnie Maritime in Montpellier. 1h 45minütige Aufführung unter freiem Himmel an außergewöhnlichen Orten

Italiano :

« Gli uccelli ». Una commedia di Aristofane diretta da Ana Karina Lombardi, con gli studenti della Compagnie Maritime di Montpellier. Uno spettacolo di 1 ora e 45 minuti rappresentato all’aperto in luoghi eccezionali

Espanol :

los pájaros ». Una obra de Aristófanes dirigida por Ana Karina Lombardi, con alumnos de la Compagnie Maritime de Montpellier. Un espectáculo de 1 hora y 45 minutos representado al aire libre en lugares excepcionales

