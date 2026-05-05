Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage
Les oiseaux au crépuscule, Parking de la Redoute, chemin de la baie, Merville-Franceville-Plage vendredi 29 mai 2026.
Les oiseaux au crépuscule Vendredi 29 mai, 20h30 Parking de la Redoute, chemin de la baie Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Juste avant la nuit, certaines espèces ont un regain d’activités. Les espèces vespérales se manifestent juste avant de laisser la place aux espèces nocturnes. Quand le Rouge gorge passe le relai à l’Engoulevent d’Europe, oiseau mystérieux qui hante l’estuaire de l’orne la nuit. Partez à leur rencontre avec un ornithologue.
(2-6km/2h30) – Niveau 1
Parking de la Redoute, chemin de la baie Parking de la Redoute, chemin de la baie MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231435256 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]
Juste avant la nuit, certaines espèces ont un regain d’activités. Les espèces vespérales se manifestent juste avant de laisser la place aux espèces nocturnes. Quand le Rouge gorge passe le relai à…
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