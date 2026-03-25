Les oiseaux au lac des Minimes Maison Paris Nature Paris
Les oiseaux au lac des Minimes Maison Paris Nature Paris vendredi 3 avril 2026.
Rendez-vous au Lac des Minimes. Un plan vous sera envoyé une semaine avant.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce lac en cette saison lors d’une sortie matinale. Venez avec vos jumelles.
Le vendredi 03 avril 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T09:30:00+02:00_2026-04-03T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
Prochains événements à Paris (Paris)
- Marc Fernandez présente son nouveau livre « Cops don’t cry », Librairie de Paris, Paris — 25 mars 2026
- LES DIMANCHES – SOIRÉE C3B & SIGNIS CINÉMA, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris — 25 mars 2026
- Splendeurs du baroque Musée Jacquemart-André Paris — 26 mars 2026
- Drawing Now Paris Le Carreau du Temple Paris 3e Arrondissement — 26 mars 2026
- Spectacle : Dans le silence des paumes MAIF Social Club Paris — 26 mars 2026