Les oiseaux aussi sont des pollinisateurs

26 Boulevard Docteur Petitjean Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:50:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

50 millions d’années de coévolution entre les plantes et les oiseaux, c’est une longue histoire d’amour ! La relation plante-oiseau qui présente de nombreuses figures sera déclinée sur le thème de l’ornithogamie, le cadeau que fait l’oiseau à la plante qui le nourrit, en disséminant son pollen.

RDV à 14 h 50 à l’amphithéâtre Pisani de l’Institut agro Dijon (situé au 26, boulevard Docteur Petitjean à Dijon), à l’occasion du colloque sur la thématique Pollinisation, quels enjeux ? organisé par la Société nationale d’horticulture de France. Fin de la conférence et du temps d’échange autour de 16 h. Réservation via ce lien dédié. Plus d’information sur l’évènement via www.snhf.org/pollinisation-quels-enjeux-une-jorunee-de-conference-a-dijon. .

26 Boulevard Docteur Petitjean Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les oiseaux aussi sont des pollinisateurs

L’événement Les oiseaux aussi sont des pollinisateurs Dijon a été mis à jour le 2026-02-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)