Les oiseaux de la Baie des Veys Sainte-Marie-du-Mont

Début : 2025-12-21 09:30:00
fin : 2025-12-21 11:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Sortie nature à la découverte des oiseaux de la baie des veys et observations des Phoques veaux-marins. Payant. Réservation obligatoire. .
Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net
