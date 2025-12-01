Les oiseaux de la Baie des Veys Sainte-Marie-du-Mont

Les oiseaux de la Baie des Veys

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21 11:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Sortie nature à la découverte des oiseaux de la baie des veys et observations des Phoques veaux-marins. Payant. Réservation obligatoire. .

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

