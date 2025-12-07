Les oiseaux de la côte Est Saint-Marcouf
Les oiseaux de la côte Est Saint-Marcouf dimanche 7 décembre 2025.
Les oiseaux de la côte Est
Saint-Marcouf Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Accompagné par un agent du Parc naturel, découvrez les oiseaux migrateurs qui se nourrissent sur les plages de la côte Est du Cotentin. Réservation obligatoire. .
Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
English : Les oiseaux de la côte Est
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les oiseaux de la côte Est Saint-Marcouf a été mis à jour le 2025-09-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin