Les oiseaux de la Ria du Conquet

Ria du Conquet Etang de Kerjean Le Conquet Finistère

Balade ornithologique

Embarquez pour une balade inoubliable au cœur de la Ria du Conquet

Saviez-vous que la Ria est un véritable sanctuaire pour les oiseaux ?

Courlis, barges, mouettes, goélands, chevaliers, grèbes… Ce littoral enchanteur accueille une incroyable diversité d’espèces.

Au fil de notre balade, le long de la ria et de l’étang de Kerjean, vous découvrirez

Des oiseaux venus faire une pause migratoire ou construire leur nid,

Leurs comportements fascinants et leurs chants envoûtants,

Une nature préservée entre terre et mer.

Plongez dans la vie secrète des oiseaux du littoral… et laissez la magie opérer.

Que vous soyez passionné d’ornithologie ou simplement curieux, cette sortie nature est une occasion unique de reconnecter avec la beauté sauvage.

Réservez votre place dès maintenant et vivez une expérience inoubliable ! .

Ria du Conquet Etang de Kerjean Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

