Les oiseaux de l’étang de Lachaussée Lachaussée

Lachaussée Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

L’étang de Lachaussée est une Réserve Naturelle Régionale. Il est actuellement en vidange pour sa grande pêche annuelle ce qui dégage progressivement des espaces de vasières favorables à l’observation des oiseaux. Sortie sur réservation par SMS 07 83 68 69 36 ou mail patricklpo54@gmail.com

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Lachaussée (Meuse) est un lieu d’exception qui offre aux oiseaux une grande quiétude. Au printemps la perle en est le butor étoilé, hôte discret des roselières. En automne on peut y observer de nombreuses espèces d’anatidés, de limicoles (attires par la vasière temporaire) mais aussi le balbuzard pécheur et bien sûr les grues cendrées qui stationnent de plus en plus longtemps. L’étang est propriété de l’Établissement public foncier. La gestion est assurée par le CEN Lorraine. L’accès à la RNR est réglementé, merci de rester dans les chemins balisés. La gestion de la pisciculture est assurée par l’Association des Paralysés de France qui offre aussi une possibilité de restauration sur place à l’auberge du vieux moulin en semaine à midi à Lachaussée avec vue sur l’étang (tél: 03 29 89 36 02 ).Tout public

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est +33 7 83 68 69 36 patricklpo54@gmail.com

English :

The Etang de Lachaussée is a Regional Nature Reserve. It is currently being drained for its annual fishing season, which is gradually opening up areas of mudflats ideal for birdwatching. Reservations required by SMS 07 83 68 69 36 or e-mail patricklpo54@gmail.com

The Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Lachaussée (Meuse) is an exceptional place that offers great peace and quiet for birds. In spring, the jewel in the crown is the bittern, a discreet guest of the reed beds. In autumn, numerous species of Anatidae and Waders (attracted by the temporary mudflat) can be seen, as well as Osprey and, of course, the ever-increasing numbers of Sandhill Cranes. The pond is owned by the Établissement Public Foncier. It is managed by CEN Lorraine. Access to the RNR is regulated, so please keep to the marked paths. The fish farm is managed by the Association des Paralysés de France, which also offers on-site catering at the auberge du vieux moulin at midday on weekdays in Lachaussée, overlooking the pond (tel: 03 29 89 36 02 ).

German :

Der Étang de Lachaussée ist ein regionales Naturreservat. Er wird derzeit für den jährlichen großen Fischfang abgelassen, wodurch nach und nach Wattflächen entstehen, die für die Beobachtung von Vögeln geeignet sind. Reservierung erforderlich per SMS 07 83 68 69 36 oder E-Mail patricklpo54@gmail.com

Das regionale Naturschutzgebiet (RNR) Lachaussée (Meuse) ist ein außergewöhnlicher Ort, der den Vögeln eine große Ruhe bietet. Im Frühjahr ist die Rohrdommel, ein diskreter Gast in den Schilfgürteln, die Perle des Parks. Im Herbst kann man hier zahlreiche Arten von Entenvögeln, Limikolen (die von der temporären Schlammfläche angezogen werden), aber auch den Fischadler und natürlich die Kraniche, die immer länger bleiben, beobachten. Der Teich ist Eigentum des Établissement public foncier. Die Verwaltung erfolgt durch das CEN Lorraine. Der Zugang zur RNR ist reglementiert, bitte bleiben Sie auf den markierten Wegen. Die Fischzucht wird von der Association des Paralysés de France verwaltet, die auch eine Verpflegungsmöglichkeit vor Ort in der Auberge du vieux moulin in Lachaussée mit Blick auf den Teich anbietet (Tel.: 03 29 89 36 02 ).

Italiano :

L’Etang de Lachaussée è una Riserva Naturale Regionale. Attualmente è in fase di prosciugamento per l’annuale stagione di pesca, il che sta gradualmente aprendo pianure fangose ideali per il birdwatching. Prenotazione obbligatoria tramite SMS 07 83 68 69 36 o e-mail patricklpo54@gmail.com

La Riserva naturale regionale (RNR) di Lachaussée (Mosa) è un luogo eccezionale che offre agli uccelli grande pace e tranquillità. In primavera, il fiore all’occhiello è il tarabuso, ospite discreto dei canneti. In autunno si possono osservare numerose specie di anatidi e trampolieri (attratti dalle distese di fango temporanee), oltre al falco pescatore e, naturalmente, alle gru grigie, che rimangono per periodi sempre più lunghi. Lo stagno è di proprietà dell’Établissement Public Foncier. È gestito dal CEN Lorraine. L’accesso alla RNR è regolamentato, quindi si prega di attenersi ai sentieri segnalati. L’allevamento ittico è gestito dall’Association des Paralysés de France, che offre anche un servizio di ristorazione in loco presso l’Auberge du Vieux Moulin a mezzogiorno dei giorni feriali a Lachaussée, con vista sullo stagno (tel. 03 29 89 36 02 ).

Espanol :

El Etang de Lachaussée es una Reserva Natural Regional. Actualmente se está desecando para la temporada anual de pesca, lo que está abriendo poco a poco marismas ideales para la observación de aves. Reservas obligatorias por mensaje de texto 07 83 68 69 36 o correo electrónico patricklpo54@gmail.com

La Reserva Natural Regional (RNR) de Lachaussée (Mosa) es un lugar excepcional que ofrece a las aves una gran tranquilidad. En primavera, la joya de la corona es el avetoro, discreto huésped de los cañaverales. En otoño, se pueden ver aquí numerosas especies de anátidas y limícolas (atraídas por las marismas temporales), así como águilas pescadoras y, por supuesto, grullas grises, que permanecen cada vez más tiempo. El estanque es propiedad del Établissement Public Foncier. Su gestión corre a cargo del CEN Lorraine. El acceso a la RNR está regulado, por lo que le rogamos que se atenga a los senderos señalizados. La piscifactoría está gestionada por la Association des Paralysés de France, que también ofrece servicio de restauración in situ en el Auberge du Vieux Moulin los días laborables a mediodía en Lachaussée, con vistas al estanque (tel.: 03 29 89 36 02 ).

