Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt

Baudricourt

Les oiseaux de mon village

Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les oiseaux de mon village.

Balade dans le village pour observer et identifier les oiseaux que l’on côtoie tous les jours.

Dès 3 ans

Sur réservation avant le 29 mai à 17h00 par téléphone 06 75 31 79 69 ou mail association.hirrus@orange.fr

Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public

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Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr

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English :

The birds of my village.

Take a stroll through the village to observe and identify the birds you see every day.

Ages 3 and up

Reservations required by 5:00 pm on May 29, by phone 06 75 31 79 69 or e-mail association.hirrus@orange.fr

Proposed by the Hirrus association.

L’événement Les oiseaux de mon village Baudricourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT