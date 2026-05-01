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Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt

Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt

Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt samedi 30 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 50 rue Victor Hugo

Ville : 88500 Baudricourt

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Baudricourt

Les oiseaux de mon village

Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Les oiseaux de mon village.
Balade dans le village pour observer et identifier les oiseaux que l’on côtoie tous les jours.
Dès 3 ans
Sur réservation avant le 29 mai à 17h00 par téléphone 06 75 31 79 69 ou mail association.hirrus@orange.fr
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0  .

Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69  association.hirrus@orange.fr

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English :

The birds of my village.
Take a stroll through the village to observe and identify the birds you see every day.
Ages 3 and up
Reservations required by 5:00 pm on May 29, by phone 06 75 31 79 69 or e-mail association.hirrus@orange.fr
Proposed by the Hirrus association.

L’événement Les oiseaux de mon village Baudricourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT