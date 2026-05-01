Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt
Les oiseaux de mon village Mairie Baudricourt samedi 30 mai 2026.
Baudricourt
Les oiseaux de mon village
Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Les oiseaux de mon village.
Balade dans le village pour observer et identifier les oiseaux que l’on côtoie tous les jours.
Dès 3 ans
Sur réservation avant le 29 mai à 17h00 par téléphone 06 75 31 79 69 ou mail association.hirrus@orange.fr
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0 .
Mairie 50 rue Victor Hugo Baudricourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr
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English :
The birds of my village.
Take a stroll through the village to observe and identify the birds you see every day.
Ages 3 and up
Reservations required by 5:00 pm on May 29, by phone 06 75 31 79 69 or e-mail association.hirrus@orange.fr
Proposed by the Hirrus association.
L’événement Les oiseaux de mon village Baudricourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT