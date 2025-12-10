Les Oiseaux de nos Campagnes la maison de la nature Limoges
la maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Découvrir les oiseaux communs. Plusieurs ateliers vous sont proposés définition, anatomie, atelier nichoir et mangeoire, chants, chaîne alimentaire, observation sur site… .
la maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
