Les Oiseaux de nos Campagnes la maison de la nature Limoges

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-10
2026-02-10

Découvrir les oiseaux communs. Plusieurs ateliers vous sont proposés définition, anatomie, atelier nichoir et mangeoire, chants, chaîne alimentaire, observation sur site…   .

la maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36  planim-nature@fdc87.com

