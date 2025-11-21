Les Oiseaux de Pluie Place du Foirail Pau

Les Oiseaux de Pluie

Cinéma le Méliès Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.63 – 4.63 – 5.15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

Les Oiseaux de Pluie , un film qui évoque de manière lumineuse la perte d’un proche avec les équipes du film et les oiseaux en liberté.

Suite à la perte d’un proche, une peintre et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir traverser son deuil.

C’est ainsi qu’au fil des rencontres inattendues, une œuvre unique en son genre est née un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’œuvre musicale.

Les Oiseaux de Pluie propose une aventure visuelle et émotionnelle unique propice à la réflexion sur le deuil et sur la vie. Une œuvre lumineuse, qui célèbre la résilience et la capacité humaine à trouver la lumière, même au cœur de la nuit. .

+33 5 59 27 60 52 contact.azeline@gmail.com

