Les Oiseaux de Pluie Séance exceptionnelle Zone Saint-Niel Pontivy

Les Oiseaux de Pluie Séance exceptionnelle

Et si on parlait de la vie et de la mort autrement ?

Suite à la perte d’un proche, une peinture et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir faire son deuil. C’est ainsi qu’au fil des rencontres inattendues, une œuvre unique en son genre est née un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’œuvre musicale.

Le film Les Oiseaux de Pluie propose une aventure visuelle et émotionnelle inattendue qui trouvera résonance en chacun d’entre nous. Tout au long du film, le spectateur pourra découvrir les coulisses de sa création. Une œuvre lumineuse, qui célèbre la résilience et la capacité humaine à trouver la lumière, même au cœur de la nuit.

En présence de l’équipe du film, des oiseaux de médiation et de nos partenaires. .

