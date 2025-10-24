Les oiseaux de proie, seigneurs des airs Salle communale près de l’église Rémalard en Perche

Les oiseaux de proie, seigneurs des airs Salle communale près de l’église Rémalard en Perche vendredi 24 octobre 2025.

Les oiseaux de proie, seigneurs des airs

Salle communale près de l’église Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:45:00

fin : 2025-10-24 23:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Voyants ou discrets, diurnes ou nocturnes, les rapaces exercent sur nous une fascination difficilement explicable. Cela tient-il à leurs attributs impressionnants (serres, bec crochu…), d’une redoutable efficacité quand il s’agit de maîtriser leurs victimes ; à leur regard pénétrant, que des arcades sourcilières marquées rendent plus sévère encore ; à leurs capacités voilières ; à leur port fier et altier ; à leur place dans notre imaginaire collectif… ?

Une causerie en salle permettra de répondre en partie à cette question en proposant un tour d’horizon des principaux oiseaux de proie de France et du Perche modes de vie, particularités physiques, alimentation, liens à l’Homme…

Elle sera suivie d’une promenade par les rues et les chemins de Bellou à l’écoute et à la recherche des chouettes et des hiboux qui animent la nuit nos campagnes mais aussi nos villes et villages.

La soirée s’achèvera par un échange convivial autour d’un verre de jus de pomme.

Réservation nécessaire avant le 23 octobre 12h00 au 02 33 25 70 10.

Participation libre au profit de l’association Bellou patrimoine .

Salle communale près de l’église Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Les oiseaux de proie, seigneurs des airs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les oiseaux de proie, seigneurs des airs Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-09-17 par PNRP